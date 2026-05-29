АКОРТ: в России не будет дефицита овощей из-за запрета поставок из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов заявил, что предпосылок к дефициту этих продуктов в России нет.

Отечественная продукция формирует наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах, а импорт диверсифицирован.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предпосылок к дефициту огурцов, помидоров, перца, зелени или клубники, даже при запрете поставок из Армении, в торговых сетях России нет - наибольшую долю предложения овощей формирует отечественная продукция, а импорт диверсифицирован, следует из комментария для РИА Новости председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

Россельхознадзор ранее объявил, что с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз в страну из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур, а также клубники - "до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции".

"Предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перцев, зелени или клубники в торговых сетях нет. У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран. При этом наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах формирует отечественная продукция", - сказал Богданов.

Марокко и Узбекистаном. Он уточнил, что доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, основные поставки идут из Азербайджана . В зависимости от формата магазина на полке представлено до 18 позиций. Ассортимент томатов составляет от двух до более чем 50 позиций, доля импорта около 30%: поставки распределены между Азербайджаном, Македонией

Израиля, Ирана и Китая и Таиланда. Сладкий перец, помимо Армении, поступает из Гвинеи Турции , доля импорта в категории составляет около 39%. На полке представлено до 10 позиций. Зелень и салаты - от 20 до более чем 180 позиций при доле импорта около 20%. Наряду с Арменией поставки идут из Ирана, Израиля, Ливана