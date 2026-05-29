16:53 29.05.2026
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоялось в Адыгее

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Адыгея
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Доме правительства Адыгеи состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики.
Провел мероприятие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Обсудили ситуацию на территории Красногвардейского, Тахтамукайского и Теучежского районов в связи с изменениями гидрологической обстановки на реке Кубань и регулированием сброса воды с Краснодарского водохранилища.
"С 26 мая в Адыгее введен режим ЧС в связи с обильными осадками и переувлажнением почвы. По прогнозам, погодные условия остаются нестабильными, при этом фиксируется тенденция к снижению уровня воды в реках – в первую очередь Кубани и Лабе. Важно обеспечить корректное регулирование сбросов на водохранилищах для стабильного контроля ситуации", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Отдельно заслушали доклады глав Красногвардейского, Тахтамукайского и Теучежского районов. Указывалось, что идет подготовка к возможным неблагоприятным природным явлениям. Глава республики поручил руководителям территорий и служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций усилить мониторинг уровня рек и при необходимости увеличить количество гидропостов. Также даны поручения по проверке готовности спецтехники и насосного оборудования, наличия мешков и материалов для обустройства защитных сооружений, а также функционирования системы оповещения населения.
 
