Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС состоялось в Адыгее

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Доме правительства Адыгеи состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Провел мероприятие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Обсудили ситуацию на территории Красногвардейского, Тахтамукайского и Теучежского районов в связи с изменениями гидрологической обстановки на реке Кубань и регулированием сброса воды с Краснодарского водохранилища.

"С 26 мая в Адыгее введен режим ЧС в связи с обильными осадками и переувлажнением почвы. По прогнозам, погодные условия остаются нестабильными, при этом фиксируется тенденция к снижению уровня воды в реках – в первую очередь Кубани и Лабе. Важно обеспечить корректное регулирование сбросов на водохранилищах для стабильного контроля ситуации", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.