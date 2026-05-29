20:53 29.05.2026
IT-эксперт объяснил, почему вышки 5G не опасны для здоровья

IT-эксперт Мясоедов: длина волн вышек 5G не влияет на человека

Мачта базовой станции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что вред вышек 5G для здоровья — миф.
  • Волны 5G находятся на такой длине, что не могут воздействовать на человека.
  • Базовые станции 5G могут создавать побочные излучения, но для вреда здоровью нужно приблизиться к конструкции вплотную, что невозможно из-за опасности поражения электрическим током.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Волны вышек 5G, передающие информацию, находятся на такой длине, которая не позволяет влиять на человека, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.
Он отметил, что вред вышек 5G для здоровья - миф. Волны - это электромагнитные силы, к которым относится в том числе свет, добавил эксперт.
"В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на человеческий организм. Но их спектр, длина намного короче, нежели в рамках 5G. Все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека за счет непосредственно себя они не могут", - рассказал Мясоедов интернет-порталу NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что базовые станции 5G могут создавать побочные излучения, но чтобы навредить здоровью, нужно вплотную приблизиться к конструкции. При этом близко подойти к ней не получится из-за опасности поражения электрическим током.
