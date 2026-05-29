IT-эксперт объяснил, почему вышки 5G не опасны для здоровья

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Волны вышек 5G, передающие информацию, находятся на такой длине, которая не позволяет влиять на человека, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Он отметил, что вред вышек 5G для здоровья - миф. Волны - это электромагнитные силы, к которым относится в том числе свет, добавил эксперт.

"В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на человеческий организм. Но их спектр, длина намного короче, нежели в рамках 5G. Все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека за счет непосредственно себя они не могут", - рассказал Мясоедов интернет-порталу NEWS.ru