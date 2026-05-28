В Нижневартовске открыли мемориальную доску в честь военкора Ивана Зуева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Памятную доску в честь военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области в октябре 2025 года, открыли в лицее Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
- Заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев передал для школьной комнаты боевой славы личные вещи военкора — куртку Ивана, котелок и шумоподавляющие наушники.
- Заместитель председателя думы региона Наталья Западнова назвала жизнь Зуева уроком мужества и подчеркнула, что героями становятся обыкновенные люди, правильно определившиеся со своей профессией и жизненным выбором.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Памятную доску в честь военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области в октябре 2025 года в результате удара украинского беспилотника, открыли в лицее Нижневартовска Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, передает корреспондент РИА Новости.
Иван Зуев был убит ударом дрона ВСУ 16 октября 2025 года в Запорожской области. Двадцать восьмого мая 2026 года ему исполнилось бы 40 лет. В 2003 году он закончил лицей города Нижневартовска, где учился последние три класса.
В четверг в лицее в присутствии почетного караула прошло торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной таблички на здании лицея. Учительница русского языка и литературы Ольга Ращупкина рассказала, что Иван уже в школьные годы отличался любовью к истории и литературе, писал стихи.
Одноклассница Зуева Наталья Мусина вспомнила, что Иван всегда был отзывчивым и добрым человеком, который помогал своим соученикам. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев передал для школьной комнаты боевой славы личные вещи военкора - куртку Ивана, котелок и шумоподавляющие наушники.
"Ваня был из тех людей, кто видел на войне не только ужас, но и хорошие, человеческие моменты. Именно такие моменты пишут историю и выдают профессионала высокой пробы", - заявил Горностаев, выступая на мероприятии.
Он рассказал, как однажды Иван прислал ему из зоны СВО фотографию с гнездом аистов.
"Видишь, кругом война, а жизнь продолжается", - подписал тогда фото Иван.
Заместитель председателя думы региона Наталья Западнова назвала жизнь Зуева уроком мужества.
"Это самый очевидный урок мужества для детей, когда они получают информацию, что героями становятся абсолютно обыкновенные люди, которые правильно определились со своей профессией и правильно определились со своим выбором в жизни, настоящие патриоты, которые любят Родину и которые правильно и красиво выполняют свой профессиональный долг", - сказала РИА Новости собеседница.
Она отметила, что особенно ее потряс шеврон Ивана на куртке: "РИА Новости. Только правда".
"За правду - ее так сейчас не хватает. А дети это чувствуют, как никто другой. Для них это необходимо", - добавила Западнова.
Торжественное мероприятие продолжили музыкальные номера, которые подготовили ученики и преподаватели лицея.