"Это беспрецедентно". Случившееся с Землей вызвало тревогу среди ученых

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вращение Земли замедляется рекордными темпами — к такому выводу пришли ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

"Скорость, с которой нашли дни удлиняются, сейчас является "беспрецедентной" за 3,6 миллиона лет геологической истории", — говорится в публикации BBC Science Focus.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана. По их химическому составу вычислили колебания уровня моря в глубоком прошлом, а затем на основе этих данных рассчитали изменения скорости вращения планеты.

Рекордное замедление ученые связали с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода с высоких широт стекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что вызывает смещение массы от полюсов и приводит к изменению скорости вращения Земли . По данным исследователей, нынешние темпы удлинения составили примерно 1,33 миллисекунды на сто лет.

"Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн. Чтобы наглядно представить себе это, представьте сплошной куб льда <…>. Его высота составит десять километров. Это выше, чем высота Эвереста", — пояснил профессор Бенедикт Соджа.