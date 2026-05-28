"Это беспрецедентно". Случившееся с Землей вызвало тревогу среди ученых - РИА Новости, 28.05.2026
10:14 28.05.2026 (обновлено: 11:17 28.05.2026)
"Это беспрецедентно". Случившееся с Землей вызвало тревогу среди ученых

BBC: вращение Земли начало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 млн лет

Снимок Земли. Архивное фото
  • Ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что вращение Земли замедляется рекордными темпами.
  • Замедление вращения планеты связано с таянием полярных ледников, вызванным изменением климата.
  • Изменение продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов и GPS-навигацию на Земле.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вращение Земли замедляется рекордными темпами — к такому выводу пришли ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
"Скорость, с которой нашли дни удлиняются, сейчас является "беспрецедентной" за 3,6 миллиона лет геологической истории", — говорится в публикации BBC Science Focus.
Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, обитавших на дне мирового океана. По их химическому составу вычислили колебания уровня моря в глубоком прошлом, а затем на основе этих данных рассчитали изменения скорости вращения планеты.
Рекордное замедление ученые связали с таянием полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода с высоких широт стекает в океаны и распределяется ближе к экватору, что вызывает смещение массы от полюсов и приводит к изменению скорости вращения Земли. По данным исследователей, нынешние темпы удлинения составили примерно 1,33 миллисекунды на сто лет.
"Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн. Чтобы наглядно представить себе это, представьте сплошной куб льда <…>. Его высота составит десять километров. Это выше, чем высота Эвереста", — пояснил профессор Бенедикт Соджа.
По словам ведущего автора исследования Мостафы Киани Шахванди, сдвиг продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов в Солнечной системе, а также на GPS-навигацию на Земле.
НаукаЗемляЦюрихВенский университетGPS
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
