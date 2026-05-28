Эксперт рассказал, почему важно завтракать
16:20 28.05.2026
Эксперт рассказал, почему важно завтракать

Врач Карпенко: отсутствие завтрака может неблагоприятно влиять на здоровье

28.05.2026
  • Отказ от завтрака может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нарушения массы тела, объяснил кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.
  • Для нормальной работы кишечника важны пищевые волокна, адекватный питьевой режим и физическая активность.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отказ от завтрака может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к сахарному диабету и нарушению массы тела, объяснил кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.
"Пропуск завтрака может неблагоприятно влиять не только на работу пищеварительной системы, но и на другие органы. Отмечается связь регулярного отказа от утреннего приема пищи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, а также сахарного диабета и нарушения массы тела", - рассказал Карпенко изданию NEWS.ru.
Он объяснил, что завтрак желательно сохранять как часть ежедневного режима питания, добавив, что для нормальной работы кишечника необходимы достаточное количество пищевых волокон, адекватный питьевой режим и физическая активность.
