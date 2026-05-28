В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября 2026 года до сентября 2032-го.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запрет на использование пиротехнических изделий вводится в лесах на территории России после схода снега и до установления дождливой погоды осенью, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

"Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать пиротехнические средства, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления", - говорится в постановлении правительства РФ об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года.

Этим же документом предыдущие правила признаны утратившими силу.

Кроме того, юридические лица и граждане обязаны уведомлять органы власти при корчевании пней с помощью взрывчатки о месте и времени проведения работ не менее чем за 10 дней до их начала, а также прекращать взрывные работы при высокой пожарной опасности в лесу.

Отмечается, что правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района страны устанавливаются министерством природных ресурсов и экологии РФ. Это же ведомство устанавливает классификацию пожарной опасности лесов и квалификацию опасности пожаров в лесах в зависимости от погодных условий. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, в чьей собственности они находятся.