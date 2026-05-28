Рейтинг@Mail.ru
В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 28.05.2026 (обновлено: 17:05 28.05.2026)

В России запретили использовать пиротехнику в лесах после схода снега

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России вводится запрет на использование пиротехнических изделий в лесах со дня схода снега до установления дождливой погоды осенью.
  • Новые правила пожарной безопасности будут действовать с сентября 2026 года до сентября 2032-го.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запрет на использование пиротехнических изделий вводится в лесах на территории России после схода снега и до установления дождливой погоды осенью, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать пиротехнические средства, способные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления", - говорится в постановлении правительства РФ об утверждении правил пожарной безопасности в лесах до сентября 2032 года.
Этим же документом предыдущие правила признаны утратившими силу.
Кроме того, юридические лица и граждане обязаны уведомлять органы власти при корчевании пней с помощью взрывчатки о месте и времени проведения работ не менее чем за 10 дней до их начала, а также прекращать взрывные работы при высокой пожарной опасности в лесу.
Отмечается, что правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района страны устанавливаются министерством природных ресурсов и экологии РФ. Это же ведомство устанавливает классификацию пожарной опасности лесов и квалификацию опасности пожаров в лесах в зависимости от погодных условий. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, в чьей собственности они находятся.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Тушение пожара в поселке Лазурное - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами
6 февраля, 18:03
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала