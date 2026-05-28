Шесть выплат введены в Новгородской области в 2025 г при рождении детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Шесть новых выплат от 100 тысяч до 550 тысяч рублей введены в 2025 году в Новгородской области при рождении детей, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, 100 тысяч рублей выплачивается беременным студенткам, 200 тысяч рублей – при рождении детей в студенческой семье, 300 тысяч рублей – при рождении третьего и последующих детей в молодой семье. Еще 550 тысяч рублей выплачивается при рождении третьего и последующих детей на улучшение жилищных условий, 350 тысяч рублей – при рождении первого ребенка до 29 лет и 250 тысяч рублей – при рождении третьего и последующих детей.

Как ранее сообщали власти, семьи в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно с учетом региональной выплаты и федерального маткапитала получают чуть более 1 миллиона рублей с января 2026 года.