Шесть выплат введены в Новгородской области в 2025 г при рождении детей - РИА Новости, 28.05.2026
17:12 28.05.2026
Шесть выплат введены в Новгородской области в 2025 г при рождении детей

Шесть выплат до 550 тыс руб введены в Новгородской области при рождении детей

© iStock.com / hallohuahua — Новорожденный ребенок
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Шесть новых выплат от 100 тысяч до 550 тысяч рублей введены в 2025 году в Новгородской области при рождении детей, сообщил губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
"Шесть дополнительных выплат при рождении детей введены в Новгородской области за прошлый год", - сказал Дронов.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, 100 тысяч рублей выплачивается беременным студенткам, 200 тысяч рублей – при рождении детей в студенческой семье, 300 тысяч рублей – при рождении третьего и последующих детей в молодой семье. Еще 550 тысяч рублей выплачивается при рождении третьего и последующих детей на улучшение жилищных условий, 350 тысяч рублей – при рождении первого ребенка до 29 лет и 250 тысяч рублей – при рождении третьего и последующих детей.
Как ранее сообщали власти, семьи в Новгородской области при рождении первого ребенка суммарно с учетом региональной выплаты и федерального маткапитала получают чуть более 1 миллиона рублей с января 2026 года.
Благодаря новым мерам поддержки рождаемость в Новгородской области впервые за десять лет перестала снижаться, сейчас она держится на уровне 2024 года. В результате реализации региональной программы по повышению рождаемости в 2025 году показатель рождения третьих и последующих детей в Новгородской области стал выше, чем в среднем по стране.
 
