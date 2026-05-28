Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей могут 12 партий

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей в 2026 году имеют право 12 политических партий, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.