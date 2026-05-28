Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Израильская ракета попала по жилому зданию в Шувайфат, один из нижних этажей здания полностью сгорел", - рассказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над ливанской столицей со среды находятся не менее трех израильских беспилотников, проводящие рейды на средней и низкой высотах.
По данным израильских СМИ, целью израильской авиации мог стать один из высокопоставленных командиров движения "Хезболлах".
