Израиль нанес удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Израильская ракета попала по жилому зданию в Шувайфат, один из нижних этажей здания полностью сгорел", - рассказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, в небе над ливанской столицей со среды находятся не менее трех израильских беспилотников, проводящие рейды на средней и низкой высотах.