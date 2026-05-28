ВСУ атаковали рейсовый автобус недалеко от Донецка

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ предприняли атаку БПЛА рейсового автобуса вблизи Донецка, в нем находились шесть пассажиров и два водителя, один из которых после атаки умер своей смертью, сообщил РИА Новости глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.

"Никто не погиб. В автобусе находилось шесть пассажиров и два водителя. Но после атаки БПЛА, скорее всего от испуга, один из водителей умер своей смертью", - сказал Качанов.