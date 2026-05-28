ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 130 беспилотниками

По данным ведомства, Борисовский и Волоконовский округа атакованы четырьмя беспилотниками, один из которых сбит, над Красненским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 17 БПЛА. Уточняется, что по Валуйскому округу нанесены удары шести беспилотников, три из которых сбиты, пострадала женщина и пять бойцов "Орлана", по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 снарядов в ходе шести обстрелов, два раза сброшены шесть взрывных устройств с БПЛА и совершены атаки 53 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты.