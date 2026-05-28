ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 130 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 округов Белгородской области около 130 беспилотниками, два мирных жителя погибли, восемь обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в канале оперштаба на платформе "Макс", за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов в ходе шести обстрелов, кроме того, сброшена одна авиационная бомба. Также зафиксированы атаки 127 беспилотников, из них 58 БПЛА были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, двух социальных и одном коммерческом объектах, двух предприятиях и 11 транспортных средствах.
"В Белгородском округе… произведены атаки восьми беспилотников, семь из которых сбиты и подавлены... Вчера в городскую больницу №2 города Белгорода обратился мужчина, пострадавший при детонации дрона в поселке Октябрьский 25 мая… В Ракитянском округе по поселку Ракитное зафиксированы сброс одной авиационной бомбы и атака одного беспилотника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Борисовский и Волоконовский округа атакованы четырьмя беспилотниками, один из которых сбит, над Красненским, Красногвардейским и Новооскольским округами сбиты 17 БПЛА. Уточняется, что по Валуйскому округу нанесены удары шести беспилотников, три из которых сбиты, пострадала женщина и пять бойцов "Орлана", по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 20 снарядов в ходе шести обстрелов, два раза сброшены шесть взрывных устройств с БПЛА и совершены атаки 53 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты.
"В Шебекинском округе… произведены удары 32 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли двое: мужчина и женщина... Между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина от удара дрона по автомобилю ранен мужчина", - заявили в оперштабе.
По информации врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ нанесли 63 удара по территории Белгородской области, противник семь раз применял авиацию, РСЗО и артиллерию, а также дважды сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. По его данным, шестеро из пострадавших находятся на лечении в больнице.