Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Беловский район Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских беспилотников на Беловский район Курской области пострадали девять человек.
- Восьмерых госпитализировали в областную больницу.
КУРСК, 28 мая - РИА Новости. Девять человек пострадали в среду в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области, восемь из них доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Хинштейн ранее сообщал, что четыре мирных жителя были ранены в результате атаки украинского БПЛА на слободу Белая в Беловском районе Курской области, они доставлены в больницу. Впоследствии он сообщил еще о четырех пострадавших.
"В результате атак в слободе Белой Беловского района пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18