Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские подразделения создали разветвленную систему глубоких траншей и укреплений в районе Воздвижевки на запорожском направлении.

Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

Сложная система обороны ВСУ, включая траншеи и лесополосы, затрудняла действия российских штурмовых групп.

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские подразделения создали разветвленную систему глубоких траншей и укреплений в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" с позывным "Мафан".

По словам российского военнослужащего, подступы к населенному пункту были заранее подготовлены к обороне и плотно укреплены.

"Вокруг населенного пункта все было ископано. Очень глубокие траншеи, все в зеленках", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что дополнительную сложность создавали железная дорога и густые лесополосы вокруг позиций ВСУ . Российским штурмовым группам приходилось неоднократно заходить на позиции противника из-за сложной системы обороны.

"С первого раза не получалось иногда, потому что много накопок, длинные траншеи", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что после перегруппировки и подвоза провизии бойцы снова возвращались к штурму, заходя на позиции ВСУ с тыла.

"Они были готовы. Такие многочисленные укрепления были оборудованы заранее", - рассказал замкомандира.