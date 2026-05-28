03:46 28.05.2026
Боевики ВСУ стали охотно сдаваться в плен, рассказал боец

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен, видя в этом шанс выжить.
  • По словам военнослужащего подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа, многие солдаты ВСУ были насильственно мобилизованы и добровольно сдаются в плен.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Солдаты ВСУ в последнее время все чаще охотно сдаются в плен, понимая, что для них это - шанс выжить, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".
По его словам, далеко не все в ВСУ хотят воевать.
"Большая часть из них "бусифицированы" (насильственно мобилизованы - ред.). Их на улицах поймали ТЦКшники (сотрудники украинских военкоматов - ред.), привезли - и на следующий день он уже в посадке сидит. Они прекрасно понимают, что плен - это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в последнее время в плен стали сдаваться чаще и охотнее.
"Люди просто встают с позиции, идут в нашу сторону сдаваться добровольно", - пояснил боец.
Командир ВСУ уговаривал военного не сдаваться в плен
24 мая, 07:20
 
