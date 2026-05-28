Боевики ВСУ стали охотно сдаваться в плен, рассказал боец

По словам военнослужащего подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа, многие солдаты ВСУ были насильственно мобилизованы и добровольно сдаются в плен.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Солдаты ВСУ в последнее время все чаще охотно сдаются в плен, понимая, что для них это - шанс выжить, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным "Донор".

По его словам, далеко не все в ВСУ хотят воевать.

"Большая часть из них "бусифицированы" (насильственно мобилизованы - ред.). Их на улицах поймали ТЦКшники (сотрудники украинских военкоматов - ред.), привезли - и на следующий день он уже в посадке сидит. Они прекрасно понимают, что плен - это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в последнее время в плен стали сдаваться чаще и охотнее.