В Минэкономики Японии рассказали о визите делегации в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Посетившая Россию японская делегация поднимала вопросы защиты интересов бизнеса, сообщила представитель Минэкономики страны.

В частности, стороны говорили об ослаблении ограничений на переводы.

Конкретные проекты, включая "Сахалин — 1" и "Сахалин — 2", не обсуждались.

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Посетившая Россию японская делегация поднимала вопросы защиты интересов бизнеса, сообщила РИА Новости представитель Минэкономики страны.

"Обсуждений отдельных проектов, включая отрасль энергетики, <...> в том числе "Сахалин — 1" и "Сахалин — 2", <...> не было. В этот раз дискуссия была в широком смысле с целью защиты активов японских компаний", — сказала собеседница агентства.

В частности, стороны говорили об ослаблении ограничений на переводы, добавила она.

На некоторых встречах присутствовали представители бизнеса. По данным РИА Новости, это около десяти компаний, включая Mitsubishi, Canon и Японский банк международного сотрудничества.

Делегация от Минэкономики и МИД Японии находилась с визитом в России 26-27 мая. Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.