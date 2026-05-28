В Минэкономики Японии рассказали о визите делегации в Россию

ТОКИО, 28 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Посетившая Россию японская делегация поднимала вопросы защиты интересов бизнеса, сообщила РИА Новости представитель Минэкономики страны.
"Обсуждений отдельных проектов, включая отрасль энергетики, <...> в том числе "Сахалин — 1" и "Сахалин — 2", <...> не было. В этот раз дискуссия была в широком смысле с целью защиты активов японских компаний", — сказала собеседница агентства.
В частности, стороны говорили об ослаблении ограничений на переводы, добавила она.
На некоторых встречах присутствовали представители бизнеса. По данным РИА Новости, это около десяти компаний, включая Mitsubishi, Canon и Японский банк международного сотрудничества.
Делегация от Минэкономики и МИД Японии находилась с визитом в России 26-27 мая. Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, если Токио действительно хочет обеспечить интересы своих корпораций в России, то начинать следует с создания нормальной, способствующей ведению бизнеса политической атмосферы.