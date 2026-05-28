Иран запустил ракеты по неопределенным целям - РИА Новости, 28.05.2026
23:20 28.05.2026
Иран запустил ракеты по неопределенным целям

Fars: вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям

Мужчина с флагом Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана запустили ракеты из южных районов страны.
  • Цели ракетных пусков пока неизвестны, но есть сообщения о возможности столкновений в водах Персидского залива.
ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям, залпы зафиксированы в южных районах исламской республики, передает иранское агентство Fars.
"Несколько минут назад вооруженные силы Ирана выпустили по целям ракеты из южных районов страны. По каким именно целям был совершен пуск ракет, пока не известно, но некоторые источники сообщают о возможности столкновений в водах Персидского залива", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что ряд СМИ сообщали о взрывах в провинциях Бушер и Хормозган (на юге Ирана), но эти сообщения, по данным самого Fars, не подтверждаются.
