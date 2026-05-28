Иран запустил ракеты по неопределенным целям

ТЕГЕРАН, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям, залпы зафиксированы в южных районах исламской республики, передает иранское агентство Fars.
"Несколько минут назад вооруженные силы Ирана выпустили по целям ракеты из южных районов страны. По каким именно целям был совершен пуск ракет, пока не известно, но некоторые источники сообщают о возможности столкновений в водах Персидского залива", - говорится в сообщении.
Агентство добавляет, что ряд СМИ сообщали о взрывах в провинциях Бушер и Хормозган (на юге Ирана), но эти сообщения, по данным самого Fars, не подтверждаются.