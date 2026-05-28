Меры поддержки новгородских водителей автобусов дают результаты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Новые меры поддержки водителей общественного транспорта и перевозчиков дают первые результаты, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Во время ежегодного отчета о работе правительства перед Новгородской областной Думой депутаты поинтересовались у Дронова, как решается проблема нехватки водителей в регионе.

"Мы приняли вместе с вами дополнительные меры для поддержки водителей и для поддержки наших перевозчиков. Увеличили субсидии для того, чтобы выровнять среднюю зарплату водителей. И эта работа уже дает первые результаты", - рассказал Дронов.

Он добавил, что программа "Новгородский водитель", которая запущена в этом году для привлечения молодых специалистов, тоже дает первые результаты. Сейчас проходят обучение 17 молодых специалистов, которые после успешной сдачи экзаменов выйдут работать на линии.

"Конечно же, работу эту надо будет продолжать. Это и работа с подвижным составом. Это работа по подготовке водительского состава. Это работа по повышению престижа профессии", - подчеркнул глава региона.

Дронов отметил, что сейчас готовятся предложения по поддержке общественного транспорта и на федеральном уровне.