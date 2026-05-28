В Нижнем Новгороде лишили прав устроившего ДТП водителя Mercedes

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Нижегородский суд лишил прав и оштрафовал водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, который устроил массовое ДТП в центре города.

"Двадцать восьмого мая судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что на подсудимого составили четыре протокола, в том числе об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Авария на Похвалинском съезде произошла днем 20 мая. Водитель ярко-желтого Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя другими иномарками. Никто не пострадал, но машины получили повреждения.

Как утверждают местные СМИ, виновник аварии — сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов. После ДТП он опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что "похудел миллионов на пять, но ничего, еще купим" (имея в виду разбитую машину). Кроме того, он нецензурно отозвался о подписчиках, посоветовав "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".

Впрочем, позже Корнилов записал еще одно видео, в котором извинился за аварию и высказывания и признался, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.