В Нижнем Новгороде лишили прав устроившего ДТП водителя Mercedes

13:04 28.05.2026 (обновлено: 14:15 28.05.2026)
В Нижнем Новгороде лишили прав устроившего пьяное ДТП водителя Mercedes

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова лишили водительских прав на год и 11 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
  • Его также оштрафовали на 45 тысяч рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Нижегородский суд лишил прав и оштрафовал водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, который устроил массовое ДТП в центре города.
"Двадцать восьмого мая судом принято решение о назначении 21-летнему нижегородцу наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что на подсудимого составили четыре протокола, в том числе об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Авария на Похвалинском съезде произошла днем 20 мая. Водитель ярко-желтого Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя другими иномарками. Никто не пострадал, но машины получили повреждения.
Как утверждают местные СМИ, виновник аварии — сын покойного нижегородского миллиардера Сергей Корнилов. После ДТП он опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что "похудел миллионов на пять, но ничего, еще купим" (имея в виду разбитую машину). Кроме того, он нецензурно отозвался о подписчиках, посоветовав "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".
Впрочем, позже Корнилов записал еще одно видео, в котором извинился за аварию и высказывания и признался, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело об агрессивном вождении, а областной главк Следственного комитета — о хулиганстве. Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий — ему нельзя ночевать вне дома и посещать рестораны и бары. Кроме того, 27 мая Корнилова арестовали на десять суток за мелкое хулиганство в ресторане.
