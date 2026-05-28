VK обновила алгоритмы для авторов ВКонтакте
16:10 28.05.2026

VK обновила алгоритмы для авторов ВКонтакте

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Система рекомендаций сразу выводит контент на широкую аудиторию и помогает расти оригинальным авторам вне зависимости от количества подписчиков. Благодаря продуктовым изменениям и новым ML-моделям AI VK просмотры постов таких авторов ВКонтакте выросли почти в 5 раз, а количество новых подписчиков увеличилось на 22%.
Помимо тематики контента и профиля автора, алгоритмы в реальном времени анализируют содержание и смысл публикаций, вероятность подписки и реакции пользователей. Рекомендации подключаются с первых публикаций, помогают привлечь аудиторию и ускоряют рост автора. Например, количество реакций на контент начинающих авторов выросло на 42%, а число подписчиков — на 54%.
Обновление затронуло и логику формирования ленты — в рекомендациях стало кратно больше контента от оригинальных авторов. ML-модели от инженеров AI VK внедрены во ВКонтакте и будут внедрены в другие продукты компании VK.
"Мы видим устойчивую тенденцию: аудитория активнее вовлекается в оригинальный контент. Пользователи в среднем в полтора раза чаще ставят реакции и комментируют такой контент. Мы продолжаем развивать рекомендации в эту сторону: регулярно совершенствуем алгоритмы, чтобы качественный контент быстрее находил релевантную аудиторию и собирал больше просмотров", — поделилась руководитель направления "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
Справка
Лента ВКонтакте работает на единой Discovery-платформе VK, которая объединяет рекомендательные системы и поиск всех продуктов компании VK. Технологии глубокого понимания контента анализируют содержание и смысл постов и роликов, что позволяет точнее подбирать рекомендации. За первый год работы платформы время просмотра VK Клипов выросло на 17,4%, количество сохранённых треков в VK Музыке — на 40%, релевантность рекомендуемых роликов в VK Видео — на 70%.
 
