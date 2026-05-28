Ушаков ответил на вопрос о послании Путина Трампу

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин не передавал никакого сообщения главе Белого дома Дональду Трампу через главу МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Нет, никакого послания не передавалось", — сказал он, комментируя слова американского дипломата о подробностях переговоров с российским министром.
В понедельник вечером Лавров по телефону проинформировал коллегу о начале нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине.
Глава внешнеполитического ведомства также напомнил ему о рекомендации эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан. Он выразил сожаление из-за попыток киевского режима и европейских элит подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, достигнутые на Аляске в прошлом году.
В этот же день МИД предупредил, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
