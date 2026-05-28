- Тысячи людей остаются в прифронтовых городах, подконтрольных Киеву, чтобы избежать насильственной мобилизации в ВСУ и в дальнейшем получить российское гражданство.
- По словам офицера 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, в городе Константиновка в ДНР остаются от 1,5 тысяч до 2 тысяч местных жителей, среди которых есть мужчины призывного возраста.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Тысячи людей, пытающихся избежать насильственной мобилизации в ВСУ и рассчитывающих в дальнейшем получить российское гражданство, остаются в подконтрольных Киеву прифронтовых городах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские националисты жалуются, что в прифронтовых городах остаются тысячи человек, которые таким образом пытаются избежать мобилизации и в дальнейшем получить российское гражданство", — сказал собеседник агентства.
Он привел слова офицера 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины, который говорил о городе Константиновка в ДНР, где, по данным украинского офицера, остаются от 1,5 тысяч до 2 тысяч местных жителей, среди которых есть не только пожилые люди, но и мужчины призывного возраста.
