Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля, считает Гутерреш - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 28.05.2026
Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля, считает Гутерреш

Гутерреш: направление украинского конфликта рискует выйти из-под контроля

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что направление украинского конфликта рискует выйти из-под контроля.
  • Гутерреш отметил необходимость деэскалации, прекращения огня и «больше дипломатии» для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира.
ООН, 28 мая – РИА Новости. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Но направление войны - эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, - рискует выйти из-под контроля", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников
Вчера, 20:54
Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".
"То, что необходимо сейчас, - это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - констатировал генсек.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
"Твой любовник". Слова фон дер Ляйен о Киеве вызвали переполох в Сети
Вчера, 16:15
 
В миреУкраинаРоссияСШААнтониу ГутеррешВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала