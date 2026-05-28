Конфликт на Украине рискует выйти из-под контроля, считает Гутерреш

ООН, 28 мая – РИА Новости. Направление украинского конфликта рискует "выйти из-под контроля", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Но направление войны - эскалация и интенсификация, которые мы наблюдаем, - рискует выйти из-под контроля", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Гутерреш отметил, что сейчас нужны деэскалация, прекращение огня и "больше дипломатии".
"То, что необходимо сейчас, - это создать условия для справедливого, прочного и всеобъемлющего мира - в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", - констатировал генсек.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.