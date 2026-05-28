Рейтинг@Mail.ru
Отец гадалки, консультировавшей Ермака, поддерживает Россию - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 28.05.2026
Отец гадалки, консультировавшей Ермака, поддерживает Россию

Отец гадалки Ермака пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Прохожие на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец астролога Вероники Аникиевич поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов.
  • Федор Аникиевич проживает в населенном пункте в Херсонской области, который ВС РФ освободили в самом начале СВО.
  • Он не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Отец астролога Вероники Аникиевич, которая консультировала экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по кадровым вопросам, поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов, рассказала телеканалу RT тетя гадалки Вера Валентиновна.
По ее словам, Федор Аникиевич проживает в населенном пункте в Херсонской области, который ВС РФ освободили в самом начале СВО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Стало известно, что гадалка Ермака предрекла Зеленскому
19 мая, 03:24
«

"Ее отец - Федор Николаевич - не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее. На почве ее антироссийских взглядов у Вероники с отцом вспыхивали ссоры", - приводит слова женщины телеканал RT в своем Telegram-канале.

По ее словам, сам Федор Аникиевич поддерживает Россию и всегда ходит на парад 9 Мая. Она рассказала, что когда отец ездил к дочери в Киев, куда Аникиевич уехала после получения диплома, то заметил, что у нее "мозги повернулись не в ту сторону".
По ее словам, Федор Аникиевич назвал дочь Верой в честь матери, которая в партизанском отряде воевала против нацистов, однако, уже переехав в Киев, Вера Аникиевич стала называть себя Вероникой – на европейский лад.
В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.
Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Ермак вышел из СИЗО 18 мая под внесенный указанный залог.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Ермак занимается черной магией, заявила экс-пресс секретарь Зеленского
31 января, 22:33
 
В миреРоссияКиевУкраинаАндрей ЕрмакСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала