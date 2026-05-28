МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Отец астролога Вероники Аникиевич, которая консультировала экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака по кадровым вопросам, поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов, рассказала телеканалу RT тетя гадалки Вера Валентиновна.

По ее словам, Федор Аникиевич проживает в населенном пункте в Херсонской области, который ВС РФ освободили в самом начале СВО.

« "Ее отец - Федор Николаевич - не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее. На почве ее антироссийских взглядов у Вероники с отцом вспыхивали ссоры", - приводит слова женщины телеканал RT в своем Telegram-канале.

По ее словам, сам Федор Аникиевич поддерживает Россию и всегда ходит на парад 9 Мая. Она рассказала, что когда отец ездил к дочери в Киев, куда Аникиевич уехала после получения диплома, то заметил, что у нее "мозги повернулись не в ту сторону".

По ее словам, Федор Аникиевич назвал дочь Верой в честь матери, которая в партизанском отряде воевала против нацистов, однако, уже переехав в Киев, Вера Аникиевич стала называть себя Вероникой – на европейский лад.

В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. В ходе обнародования материалов следствия выяснилось, что во время работы Ермак обсуждал назначения людей на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, которая была записана у него в телефоне как "Вероника Феншуй Офис". Ермак присылал ей даты рождения кандидатов на высокие посты, чтобы проверить их на нумерологию.