Фицо предложил увязать особый статус Украины в ЕС с завершением конфликта - РИА Новости, 28.05.2026
16:56 28.05.2026 (обновлено: 17:55 28.05.2026)
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Роберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предоставление Украине ассоциированного членства в ЕС должно быть связано с завершением конфликта, заявил Фицо.
БРАТИСЛАВА, 28 мая — РИА Новости. Предоставление Украине особого статуса в ЕС должно быть связано с завершением конфликта с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Хорошо, Украина, ты получишь ассоциированное членство в Евросоюзе, но будь готова договориться о завершении этой бессмысленной войны", — сказал он на встрече со словацкими студентами.
С предложением позволить Киеву присоединиться к объединению в таком формате выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. По данным газеты FAZ, он также призвал распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
Спустя два дня эту инициативу прокомментировал Владимир Зеленский, назвав прием в Евросоюз без права голоса "несправедливым".
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не вступит в сообщество к 2027 году, поэтому ЕК начала работу над неким эксклюзивным планом "постепенного присоединения". Как писала газета FT, если ФРГ предложила дать Киеву ассоциированное членство, то Франция — статус "интегрированного государства". Он подразумевает, что страна не получит финансирование до принятия в ЕС.
В то же время европейские лидеры не раз указывали на несоответствие украинского законодательства их стандартам и увязывали прием в объединение с основательными внутриполитическими реформами.
В миреУкраинаСловакияГерманияРоберт ФицоФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияВладимир Зеленский
 
 
