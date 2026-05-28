Фицо предложил увязать особый статус Украины в ЕС с завершением конфликта

БРАТИСЛАВА, 28 мая — РИА Новости. Предоставление Украине особого статуса в ЕС должно быть связано с завершением конфликта с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В то же время европейские лидеры не раз указывали на несоответствие украинского законодательства их стандартам и увязывали прием в объединение с основательными внутриполитическими реформами.