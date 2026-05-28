БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в рамках фонда ЕС для Украины, он составит 2,8 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Украина получит выплату в размере почти 2,8 миллиарда евро после того, как Совет принял решение об очередном - седьмом - транше поддержки в рамках украинского фонда ЕС. Эта сумма отражает успешное завершение Украиной одиннадцати из двадцати этапов реформ, необходимых для седьмого транша", - говорится в документе.
Там отметили, что предыдущий, шестой транш в размере около 2,3 миллиарда евро был переведен Киеву в декабре 2025 года.