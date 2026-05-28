Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи - РИА Новости, 28.05.2026
16:03 28.05.2026
Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи

ЕС переведет Украине 2,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в размере 2,8 миллиарда евро.
  • Выплата стала возможной после успешного завершения Украиной одиннадцати из двадцати этапов реформ, необходимых для седьмого транша.
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Совет ЕС одобрил выплату Украине седьмого транша макрофинансовой помощи в рамках фонда ЕС для Украины, он составит 2,8 миллиарда евро, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Украина получит выплату в размере почти 2,8 миллиарда евро после того, как Совет принял решение об очередном - седьмом - транше поддержки в рамках украинского фонда ЕС. Эта сумма отражает успешное завершение Украиной одиннадцати из двадцати этапов реформ, необходимых для седьмого транша", - говорится в документе.
Там отметили, что предыдущий, шестой транш в размере около 2,3 миллиарда евро был переведен Киеву в декабре 2025 года.
