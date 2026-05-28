Посла Люксембурга вызвали в МИД России
12:54 28.05.2026 (обновлено: 13:02 28.05.2026)
Посла Люксембурга вызвали в МИД России

Посла Люксембурга вызвали в МИД из-за перевоза на Украину останков Мельника

© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посла Люксембурга вызвали в МИД России.
  • Ему выразили протест из-за эксгумации останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника для последующего перезахоронения на Украине.
  • Москва усмотрела в таких действиях пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Люксембурга в России был вызван в четверг в МИД России, ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника для последующего перезахоронения на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого мая в МИД России был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине.", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.
"В этом контексте в очередной раз было указано на неонацистский характер киевского режима, существование которого финансируется исключительно за счет его западных партнеров, включая Люксембург, а также подчеркнута обоснованность решения о проведении специальной военной операции", - добавила она.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
