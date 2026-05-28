Посла Люксембурга вызвали в МИД России.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Посол Люксембурга в России был вызван в четверг в МИД России, ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков одного из лидеров "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника для последующего перезахоронения на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать восьмого мая в МИД России был вызван посол Великого Герцогства Люксембург в Российской Федерации Томас Райзен. Послу заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника и его жены для последующего торжественного перезахоронения на Украине .", - сказала Захарова на брифинге

По ее словам, российская сторона усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников.

"В этом контексте в очередной раз было указано на неонацистский характер киевского режима, существование которого финансируется исключительно за счет его западных партнеров, включая Люксембург, а также подчеркнута обоснованность решения о проведении специальной военной операции", - добавила она.