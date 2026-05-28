Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ заявил, что ситуация с правами человека на Украине деградировала.
- Причиной этого российское внешнеполитическое ведомство назвало нахождение у власти в Киеве нелегитимного неонацистского режима.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с правами человека на Украине сильно деградировала, поскольку у власти находится нелегитимный, неонацистский режим, заявили в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором подробно изложены нарушения киевским режимом прав и свобод граждан.
"Приведенные в докладе, а также ежедневно публикуемые в прессе и интернете сведения о масштабных нарушениях прав человека в стране снова и снова демонстрируют, насколько сильно деградировало положение в этой области на Украине. В первую очередь и во многом основной причиной тому является нахождение у власти в Киеве нелегитимного, неонацистского режима", - заявили в МИД РФ.