Под Белгородом мужчина получил травму при ударе дрона по грузовику
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 28.05.2026 (обновлено: 21:02 28.05.2026)
Под Белгородом мужчина получил травму при ударе дрона по грузовику

В Белгородской области при ударе украинского БПЛА по грузовику пострадал мужчина

  • В Белгородской области в результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины.
  • От атак еще двух беспилотников повреждены легковой и грузовой автомобили.
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму и ссадины в результате удара ВСУ по грузовому автомобилю в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
«

"Белгородский округ подвергся атакам беспилотников ВСУ. Пострадал мирный житель. В районе поселка Комсомольский в результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Уточняется, что медики оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации мужчина отказался.
Кроме того, от атак еще двух беспилотников повреждены легковой и грузовой автомобили, подчеркнули в оперштабе.
Специальная военная операция на Украине · Происшествия · Белгородская область · Вооруженные силы Украины · Белгород
 
 
