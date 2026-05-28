Под Белгородом мужчина получил травму при ударе дрона по грузовику

БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму и ссадины в результате удара ВСУ по грузовому автомобилю в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.

« "Белгородский округ подвергся атакам беспилотников ВСУ. Пострадал мирный житель. В районе поселка Комсомольский в результате удара дрона по грузовому автомобилю мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Уточняется, что медики оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации мужчина отказался.