Реакция Запада на удар ВСУ по Старобельску не удивляет, заявил Грушко

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Реакция западных стран на удар ВСУ по Старобельску не удивляет, они уже давно запустили гибридную войну против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается реакции Запада (на удар ВСУ по Старобельску - ред.), для нас здесь нет ничего удивительного. Дело в том, что Запад давно начал гибридную войну против Российской Федерации", - сказал Грушко в интервью RT.
Основной частью этой гибридной войны, по словам Грушко, является информационно-пропагандистская война, которую ведет Запад, и трагедия в Старобельске стала еще одним свидетельством его лицемерия.