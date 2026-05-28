Реакция Запада на удар ВСУ по Старобельску не удивляет, заявил Грушко
15:35 28.05.2026 (обновлено: 15:56 28.05.2026)
Реакция Запада на удар ВСУ по Старобельску не удивляет, заявил Грушко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что реакция западных стран на удар ВСУ по Старобельску не удивляет Россию.
  • По его словам, Запад давно ведет против России гибридную войну, в том числе информационно-пропагандистскую.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Реакция западных стран на удар ВСУ по Старобельску не удивляет, они уже давно запустили гибридную войну против России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается реакции Запада (на удар ВСУ по Старобельску - ред.), для нас здесь нет ничего удивительного. Дело в том, что Запад давно начал гибридную войну против Российской Федерации", - сказал Грушко в интервью RT.
Основной частью этой гибридной войны, по словам Грушко, является информационно-пропагандистская война, которую ведет Запад, и трагедия в Старобельске стала еще одним свидетельством его лицемерия.
