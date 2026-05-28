ВСУ ударили по детской площадке в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киев устроил кровавую провокацию в Херсоне, чтобы перебить возмущение после трагедии в Старобельске. Преступный киевский режим совершил очередную грязную провокацию. В Херсоне нанесен удар по детской площадке. Погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
