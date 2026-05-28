Рейтинг@Mail.ru
США поразили предполагаемое судно наркотеррористов в Тихом океане - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 28.05.2026
США поразили предполагаемое судно наркотеррористов в Тихом океане

США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США 27 мая нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.
  • В ходе операции были убиты двое человек, при этом никто из американских военных не пострадал.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США 27 мая нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Как утверждает командование, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.
"Двадцать седьмого мая по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями... В ходе удара были убиты двое наркотеррористов мужского пола", - написало командование в соцсети X.
В сообщении командования добавляется, что никто из американских военных не пострадал в ходе операции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане
9 мая, 03:49
 
В миреСШАТихий океанВенесуэлаПит ХегсетВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала