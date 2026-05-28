США поразили предполагаемое судно наркотеррористов в Тихом океане

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США 27 мая нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

В сообщении командования добавляется, что никто из американских военных не пострадал в ходе операции.