США нанесли удары по военному объекту Ирана, передает Рейтер

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. США нанесли удары по военному объекту в Иране из-за якобы угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

« "США нанесли новые удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе", — говорится в публикации.

По информации агентства, американские военные также якобы сбили несколько иранских беспилотников.

По данным журналиста портала Axios Барака Равида, в результате удара уничтожена иранская установка для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.

Это уже вторая за последние несколько дней атака на объекты в Иране. Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что ВС США атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана из-за того, что они якобы представляли угрозу американским военным. При этом в министерстве войны заверили, что речь о прекращении перемирия не идет.

КСИР Ирана ранее в тот же день сообщил о нарушении границ американскими беспилотниками и истребителем F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. МИД исламской республики в связи с этим обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия.

В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.