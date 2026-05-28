США нанесли удары по военному объекту Ирана, передает Рейтер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удары по военному объекту Ирана из-за якобы угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе.
- По информации агентства Рейтер, США также якобы сбили несколько иранских беспилотников.
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. США нанесли удары по военному объекту в Иране из-за якобы угрозы своим войскам и судоходству в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"США нанесли новые удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе", — говорится в публикации.
По информации агентства, американские военные также якобы сбили несколько иранских беспилотников.
По данным журналиста портала Axios Барака Равида, в результате удара уничтожена иранская установка для запуска БПЛА и четыре дрона-камикадзе, якобы выпущенных по кораблю ВМС США и торговому судну.
Это уже вторая за последние несколько дней атака на объекты в Иране. Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что ВС США атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана из-за того, что они якобы представляли угрозу американским военным. При этом в министерстве войны заверили, что речь о прекращении перемирия не идет.
КСИР Ирана ранее в тот же день сообщил о нарушении границ американскими беспилотниками и истребителем F-35. Там утверждают, что сбили дроны и вынудили самолет покинуть воздушное пространство. МИД исламской республики в связи с этим обвинил Соединенные Штаты в нарушении перемирия.
В понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.