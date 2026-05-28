"Нет шансов": удар возмездия вызвал панику в Киеве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украине не хватает ресурсов для противодействия ударам возмездия ВС России по Киеву, заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.
"Проблема, конечно, заключается в нехватке ракет. Особенно, ракет для Patriot", — сказал он.
"У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов", — резюмировал Набар.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.