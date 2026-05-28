Рейтинг@Mail.ru
Источник: ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшему городу на юге Ливана - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 28.05.2026 (обновлено: 09:23 28.05.2026)
Источник: ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшему городу на юге Ливана

РИА Новости: ВВС Израиля нанесли удары по городу Тир на юге Ливана

© REUTERS / SOCIAL MEDIAУдар израильской авиации по жилому дому в Тире, Ливан. 28 мая 2026
Удар израильской авиации по жилому дому в Тире, Ливан. 28 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Удар израильской авиации по жилому дому в Тире, Ливан. 28 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская боевая авиация нанесла удары по жилым домам города Тир на юге Ливана.
  • Один из ударов пришелся по зданию Фарес на улице Сафийеддина, также были нанесены удары по религиозному шиитскому комплексу имени Имама Хусейна в Тире.
  • Авихай Адраи, представитель израильской армии, призвал жителей юга Ливана, в частности жителей Тира, покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.
БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилым домам города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи.
"Один из ударов по городу Тир пришелся по зданию Фарес на улице Сафийеддина. Сейчас идет поисково-спасательная операция, и предпринимаются действия по тушению пожара",- сказал собеседник агентства.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Армия Израиля за сутки атаковала более 150 объектов Хезболлы на юге Ливана
Вчера, 13:49
Также, по словам источника, несколько часов назад удары были нанесены по религиозному шиитскому комплексу имени Имама Хусейна в Тире.
В среду израильская армия продолжила наносить удары по югу и востоку Ливана. В том числе авиаударам подверглись города Тир и Набатия.
Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в X опубликовал очередное предупреждение. На этот раз он призвал жителей юга Ливана, в частности жителей Тира - третьего по величине города страны, - покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.
Тир является крупнейшим городом юга Ливана, это один из важнейших исторических центров страны, где проживают как мусульманские, так и христианские общины. Город имеет особую культурную и археологическую ценность как древний финикийский центр, однако в ходе нынешней эскалации он и его окрестности подвергаются беспрецедентным израильским ударам, что усиливает угрозу как для гражданского населения, так и для исторического наследия региона.
Последствия ударов в Бейруте - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Ливанские фермеры обвинили Израиль в применении фосфора
Вчера, 15:24
 
В миреЛиванВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала