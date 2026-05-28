Источник: ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшему городу на юге Ливана

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилым домам города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи.

"Один из ударов по городу Тир пришелся по зданию Фарес на улице Сафийеддина. Сейчас идет поисково-спасательная операция, и предпринимаются действия по тушению пожара",- сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, несколько часов назад удары были нанесены по религиозному шиитскому комплексу имени Имама Хусейна в Тире.

В среду израильская армия продолжила наносить удары по югу и востоку Ливана . В том числе авиаударам подверглись города Тир и Набатия.

Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в X опубликовал очередное предупреждение. На этот раз он призвал жителей юга Ливана, в частности жителей Тира - третьего по величине города страны, - покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.