Источник: ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшему городу на юге Ливана

БЕЙРУТ, 28 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по жилым домам города Тир на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник в службе скорой помощи.
"Один из ударов по городу Тир пришелся по зданию Фарес на улице Сафийеддина. Сейчас идет поисково-спасательная операция, и предпринимаются действия по тушению пожара",- сказал собеседник агентства.
Также, по словам источника, несколько часов назад удары были нанесены по религиозному шиитскому комплексу имени Имама Хусейна в Тире.
В среду израильская армия продолжила наносить удары по югу и востоку Ливана. В том числе авиаударам подверглись города Тир и Набатия.
Арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в X опубликовал очередное предупреждение. На этот раз он призвал жителей юга Ливана, в частности жителей Тира - третьего по величине города страны, - покинуть свои дома и уйти за реку Захрани.
Тир является крупнейшим городом юга Ливана, это один из важнейших исторических центров страны, где проживают как мусульманские, так и христианские общины. Город имеет особую культурную и археологическую ценность как древний финикийский центр, однако в ходе нынешней эскалации он и его окрестности подвергаются беспрецедентным израильским ударам, что усиливает угрозу как для гражданского населения, так и для исторического наследия региона.