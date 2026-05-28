Полиция Цюриха рассматривает нападение с ножом в Винтертуре как теракт - РИА Новости, 28.05.2026
22:38 28.05.2026
Полиция Цюриха рассматривает нападение с ножом в Винтертуре как теракт

© Fotolia / Santosha57 Цюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
  • В Винтертуре произошло нападение с ножом, в результате которого трое человек получили ранения.
  • Полиция кантона Цюрих рассматривает нападение как теракт, мотив которого связан с радикализацией и экстремизмом.
ЖЕНЕВА, 28 мая - РИА Новости. Полиция кантона Цюрих рассматривает как теракт нападение с ножом в Винтертуре, в ходе которого были ранены три человека, заявил официальный представитель ведомства на брифинге в четверг.
Утром в четверг неизвестный напал на прохожих в районе железнодорожного вокзала города Винтертур недалеко от Цюриха. Трое человек получили ранения и были доставлены в больницу.
"Мотив нападения следует рассматривать в контексте радикализации и экстремизма. Мы рассматриваем его как акт терроризма", - сообщил на брифинге командующий кантональной полицией Цюриха Мариус Вейерманн.
Нападавший имеет турецкое и швейцарское гражданство.
По словам Вейерманна, нападавший стал известен швейцарской полиции в 2015 году, когда его обвинили в распространении пропаганды, связанной с террористической группировкой ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России - ред.).
Последние два года он проживал в Турции, но недавно вернулся в Швейцарию. Как указывает издание Watson, в Швейцарии он проходил психиатрическое лечение и был отпущен накануне нападения.
