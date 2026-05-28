Рейтинг@Mail.ru
Сентябрьские выборы могут продлиться три дня, сообщила Памфилова - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
15:32 28.05.2026
Сентябрьские выборы могут продлиться три дня, сообщила Памфилова

Памфилова: сентябрьские выборы могут пройти в три дня

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голосование в ЕДГ-2026, скорее всего, будет трехдневным, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
  • По ее словам, это запрос избирателей.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ, исходя из запроса избирателей, скорее всего, примет решение о проведении ЕДГ-2026 в три дня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
"Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование (в ЕДГ-2026 - ред.) будет трехдневное, потому что это запрос наших избирателей, так удобно им", - сказала Памфилова на совещании.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Предстоящие выборы в Госдуму будут сложными, считает Памфилова
27 мая, 11:20
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала