Сентябрьские выборы могут продлиться три дня, сообщила Памфилова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ, исходя из запроса избирателей, скорее всего, примет решение о проведении ЕДГ-2026 в три дня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В четверг в ЦИК России проходит совещание с представителями политических партий по вопросам их участия в выборах, запланированных на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
"Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование (в ЕДГ-2026 - ред.) будет трехдневное, потому что это запрос наших избирателей, так удобно им", - сказала Памфилова на совещании.
В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября 2026 года, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.