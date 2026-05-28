ЦБ просит суд выдать исполнительный лист по иску к Euroclear Bank

08:24 28.05.2026 (обновлено: 08:34 28.05.2026)
ЦБ просит суд выдать исполнительный лист по иску к Euroclear на 200 млрд евро

Здание Центрального банка России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
  • Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о выдаче исполнительного листа по этому делу.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Банк России направил в арбитражный суд Москвы заявление о выдаче исполнительного листа в деле по его иску к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Ранее ЦБ пояснял, что в иске просит взыскать с ответчика убытки, поскольку действиями Euroclear Центробанку был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Комментируя обращение в суд с заявлением об обращении решения к немедленному исполнению, регулятор заявлял, что считает "необходимым принять незамедлительные действия по защите интересов Банка России, в том числе учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц ЕС по поводу возможного использования активов Банка России".
После вынесения судебного акта об обращении решения к немедленному исполнению ЦБ может начать исполнительные действия в отношении активов Euroclear Bank, не дожидаясь рассмотрения дела в апелляции и вступления решения в законную силу, заявил ранее РИА Новости партнер юридической компании Orchards Алексей Станкевич.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями.
ЦБ в ответ 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины. Эта поддержка за счет активов Банка России является незаконной и скрытой формой легализации экспроприации суверенных активов, заявил регулятор.
