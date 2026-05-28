Тренер сборной Сенегала пригрозил отказом от поездки на ЧМ-2026

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Сенегала по футболу Пап Тьяв пригрозил отказом от поездки с национальной командой на чемпионат мира 2026 года из-за отсутствия контракта, сообщает dsports.sn.
Контракт Тьява с Сенегальской федерацией футбола (FSF) истек в феврале, и с тех пор он без официального соглашения и без зарплаты продолжал работу, включая организацию товарищеских матчей, составление заявки и проведение тренировочных сборов.
Вылет "львов" в США первоначально был запланирован на среду, однако был отложен, поскольку Тьяв пригрозил FSF отказом от поездки с командой, если контрактная ситуация не будет урегулирована.
Тьяву 45 лет, он возглавил сборную Сенегала в 2024 году. В январе 2026-го сборная Сенегала под его руководством первоначально обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций. В добавленное ко второму тайму время в ворота сборной Сенегала был назначен пенальти. Из-за несогласия с решением арбитра игроки сборной Сенегала ушли в подтрибунное помещение, за что позже команде было засчитано техническое поражение. FSF подала апелляцию в CAS. Тьяв был отстранен на пять матчей под эгидой Африканской конфедерации футбола (CAF) за увод команды с поля.