СМИ: Трамп не встретился с раненными в операции против Ирана - РИА Новости, 28.05.2026
02:22 28.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида.
  • Трамп не встретился ни с одним из 14 военнослужащих, раненных в ходе операции против Ирана.
  • Белый дом не стал объяснять, почему президент не встретился с пострадавшими в военной операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида, но не встретился ни с одним из 14 военнослужащих, раненных в ходе операции против Ирана и проходящих там лечение, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Трамп 26 мая прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского и стоматологического обследования, а также для встречи с военнослужащими.
"Президент Трамп во время своего визита во вторник в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида нашел время пообщаться с американскими военнослужащими, но не встретился ни с одним из 14 военных, раненных в начатой им войне с Ираном", – передает телеканал.
Белый дом не стал объяснять, почему президент не встретился с пострадавшими в военной операции против Ирана, подтвердив лишь сам факт визита в госпиталь и встречи с военными.
Ранее издание Intercept со ссылкой на полученную в его распоряжение статистику Пентагона сообщило, что число погибших и раненых американских военнослужащих в конфликте с Ираном выросло до 423 человек, несмотря на действующее уже более месяца перемирие между Вашингтоном и Тегераном.
