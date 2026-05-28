СМИ узнали о планах Трампа по поводу соглашения с Ираном
17:27 28.05.2026 (обновлено: 17:29 28.05.2026)
СМИ узнали о планах Трампа по поводу соглашения с Ираном

Axios: Трампу нужно пару дней на обдумывание проекта соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему нужно пару дней на раздумья для одобрения проекта соглашения с Ираном.
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил американским переговорщикам, что ему нужно пару дней на раздумья для одобрения проекта соглашения с Ираном, утверждает Axios со ссылкой на чиновника США.
Портал пишет, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от Трампа.
"Президент передал посредникам, что ему нужна пара дней на обдумывание этого вопроса", - сказал чиновник порталу.
