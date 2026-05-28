Эксперт предупредил о скрытых повреждениях телефона после падения

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Падение телефона может привести к проблемам с фокусировкой камеры, а также повреждению оболочки аккумулятора и появлению микротрещин на экране, рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"В первую очередь, если есть оптическая стабилизация в камере, после удара страдает именно она. Следующие по значению – микротрещины, они выглядят как легкие царапины, как правило, появляются на краях экрана... Дальше мы говорим о внутренних повреждениях, которые нам не видны зачастую. Например, может повреждаться оболочка аккумулятора. Он может постепенно вспухать", — предупредил он.
Муртазин отметил, что проблему с аккумулятором сложно обнаружить, так как телефон может исправно работать. Однако спустя время появляются проблемы в работе: в моменте разговора может резко пропасть связь, а при легком нагреве телефон может выключиться. Кроме того, обратная сторона телефона может приподняться.
Эксперт предупреждает, что при любой заметной проблеме, рекомендуется прекратить использование телефона из-за риска воспламенения.