16:35 28.05.2026 (обновлено: 00:19 29.05.2026)
Три танкера подверглись атаке БПЛА у берегов Турции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три танкера подверглись атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции.
  • Экипажи трех танкеров в порядке, к судам направлены буксиры.
СТАМБУЛ, 28 мая – РИА Новости. Три танкера подверглись атакам беспилотников в Черном море неподалеку от турецкого побережья в четверг, сообщили в судоходном агентстве Tribeca.
Согласно заявлению Tribeca, которое приводит агентство Рейтер, судно James II, ходящее под флагом Палау, подверглось нападению в 80 километрах к северу от населенного пункта Тюркели на черноморском побережье.
В то же время танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне были атакованы неподалеку, когда осуществляли перевалку груза с одного судна на другое. К танкерам уже направлены буксиры, а экипажи всех трех судов находятся в безопасности.
РИА Новости направило запрос в министерство транспорта Турции для получения комментариев по поводу инцидента.
Ранее, в марте, танкер ALTURA также подвергался атаке в акватории Черного моря. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу тогда заявил, что, скорее всего, нападение было совершено безэкипажным катером.
