Рейтинг@Mail.ru
Провизор рассказала, можно ли принимать половину таблетки - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 28.05.2026
Провизор рассказала, можно ли принимать половину таблетки

Титова: таблетки без насечки нельзя делить, чтобы не ошибиться с дозировкой

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таблетки можно делить пополам только если на них есть насечка (риска) или производитель разрешает это в инструкции, сообщил провизор аптеки "Столички" Карина Титова.
  • Большинство капсул вскрывать нельзя, исключение — если производитель допускает смешивание содержимого с жидкостью или мягкой пищей.
  • Деление таблетки без риски может привести к отклонению от заявленной дозы на 15% и более, что критично для некоторых препаратов.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Таблетки без насечки нельзя делить пополам из-за возможной погрешности в дозировке, что может снизить эффективность лечения, сообщил провизор аптеки "Столички" Карина Титова.
"Делить таблетку можно, только если на ней есть риска, то есть насечка, или производитель прямо разрешает это в инструкции. Таблетки без риски делить нельзя, поскольку даже небольшая погрешность дозировки может сделать прием небезопасным или снизить эффективность лечения", - рассказала она интернет-изданию "Газета.Ru".
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Провизор рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств
18 февраля 2021, 05:30
Отмечается, что большинство капсул вскрывать нельзя, исключение - если в инструкции производитель допускает смешивание с жидкостью или мягкой пищей. Также это касается капсул, содержимое которых предназначено для быстрого растворения в желудке.
По мнению провизора, риску на таблетку наносят только после того, как в ходе исследований подтвердится, что действующее вещество распределено по таблетке равномерно.
"При делении таблетки без риски отклонение от заявленной дозы может составлять 15% и более, что критично для препаратов, чувствительных к точности дозировки, например для некоторых сердечных и противоэпилептических средств. При неправильном делении невозможно получить точную дозу препарата, поэтому такая терапия будет неэффективной либо опасной вплоть до передозировки", - добавила она.
Помимо этого, нежелательно хранить разделенные таблетки без консультации с врачом, потому что компоненты некоторых лекарств легко разрушаются после нарушения целостности таблетки, впитывая влагу из воздуха.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Провизор рассказала, как правильно подобрать обезболивающее
15 мая, 11:05
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала