Провизор рассказала, можно ли принимать половину таблетки

Краткий пересказ от РИА ИИ Таблетки можно делить пополам только если на них есть насечка (риска) или производитель разрешает это в инструкции, сообщил провизор аптеки "Столички" Карина Титова.

Большинство капсул вскрывать нельзя, исключение — если производитель допускает смешивание содержимого с жидкостью или мягкой пищей.

Деление таблетки без риски может привести к отклонению от заявленной дозы на 15% и более, что критично для некоторых препаратов.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Таблетки без насечки нельзя делить пополам из-за возможной погрешности в дозировке, что может снизить эффективность лечения, сообщил провизор аптеки "Столички" Карина Титова.

"Делить таблетку можно, только если на ней есть риска, то есть насечка, или производитель прямо разрешает это в инструкции. Таблетки без риски делить нельзя, поскольку даже небольшая погрешность дозировки может сделать прием небезопасным или снизить эффективность лечения", - рассказала она интернет-изданию "Газета.Ru"

Отмечается, что большинство капсул вскрывать нельзя, исключение - если в инструкции производитель допускает смешивание с жидкостью или мягкой пищей. Также это касается капсул, содержимое которых предназначено для быстрого растворения в желудке.

По мнению провизора, риску на таблетку наносят только после того, как в ходе исследований подтвердится, что действующее вещество распределено по таблетке равномерно.

"При делении таблетки без риски отклонение от заявленной дозы может составлять 15% и более, что критично для препаратов, чувствительных к точности дозировки, например для некоторых сердечных и противоэпилептических средств. При неправильном делении невозможно получить точную дозу препарата, поэтому такая терапия будет неэффективной либо опасной вплоть до передозировки", - добавила она.