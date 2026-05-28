ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
По информации МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.