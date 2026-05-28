Путин однозначно обозначил условия завершения СВО, заявил Степашин

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения специальной военной операции: ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области должны быть в составе России, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Какое завершение конфликта устроит Россию - совершенно очевидно. Президент условия завершения СВО обозначил однозначно: те субъекты Российской Федерации, которые сегодня стали субъектами России, я имею в виду Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, должны быть в составе РФ", - сказал он.
Что касается завершения конфликта, безусловно, Россия рассчитывает на скорейшее завершение, заключил Степашин.