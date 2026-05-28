Суд не удовлетворил вторую жалобу мэра Уфы на действия полиции

УФА, 28 мая - РИА Новости. Советский суд Уфы не удовлетворил вторую жалобу мэра города Ратмира Мавлиева на действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него биоматериалы на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее жалобу мэра на первый эпизод действий правоохранительных органов суд отклонял 25 мая.

Суд по ходатайству следствия не допустил представителей СМИ на основную часть разбирательства жалобы. Журналистов впустили в зал заседания только на оглашение решения.

« "Жалобу Мавлиева... суд постановил оставить без удовлетворения", - огласила судья Советского районного суда Инна Сулейманова.

Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.