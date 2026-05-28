Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видновский городской суд продлил содержание под стражей генеральному директору реабилитационного центра в Ленинском городском округе Максиму Антонову, обвиняемому в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 3 августа 2026 года, - говорится в сообщении.
Антонов обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), а также по пунктам "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия, в отношении более двух лиц).
По версии следствия, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в рехаб потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.