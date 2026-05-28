Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 28.05.2026
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье

Суд продлил до 3 августа арест организатору рехаба в Подмосковье Антонову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Видновский городской суд продлил содержание под стражей Максиму Антонову, генеральному директору реабилитационного центра в Ленинском городском округе.
  • Антонов обвиняется в похищении человека и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору.
  • По версии следствия, в реабилитационном центре применялось насилие к потерпевшим, а также имело место незаконное похищение одного из потерпевших.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Видновский городской суд продлил содержание под стражей генеральному директору реабилитационного центра в Ленинском городском округе Максиму Антонову, обвиняемому в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 3 августа 2026 года, - говорится в сообщении.
Антонов обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), а также по пунктам "а, в, г, ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия, в отношении более двух лиц).
По версии следствия, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в рехаб потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра в Ленинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест
22 января, 14:06
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала