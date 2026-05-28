Уголовное дело против участников "Артподготовки"* направили в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восьмерых членов запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"* ждет суд за подготовку к подрыву железнодорожного состава в Оренбургской области.
- Члены группы обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества, приготовлении к теракту, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ.
- Террористический акт был предотвращен, так как причастных к преступлению лиц задержали сотрудники ФСБ и МВД России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Суд ждет восьмерых членов запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, готовивших подрыв в Оренбургской области железнодорожного состава, перевозящего военную продукцию, сообщает пресс-служба СК РФ.
«
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Исполнитель теракта на Синявинской улице в Москве предстанет перед судом
29 сентября 2025, 19:46
В ведомстве сообщили, что завершено расследование дела в отношении Сергея Яковлева, Алексея Щепкина, Владимира Дрофы, Игоря Шарнева, Светланы Малаховой, Анны Радионовой, а также сотрудников РЖД Юрия Мартьянова и Алексея Демченко. В зависимости от роли они обвиняются в "участии в деятельности экстремистской организации и террористического сообщества", "приготовлении к теракту", "незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатых веществ".
По данным следствия, Яковлев, Щепкин, Дрофа, Шарнев, Малахова, Радионова, Мартьянов и Демченко, являясь самыми радикальными участниками "Артподготовки"*, объединились под руководством Вячеслава Мальцева** в террористическую группу.
С апреля по июнь 2024 года они готовили теракт в Оренбургской области: соучастники планировали подорвать железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса.
При этом сотрудники РЖД Мартьянов и Демченко предоставили информацию об уязвимых местах железнодорожной инфраструктуры. Другие фигуранты, как сообщает СК, изготовили самодельную взрывчатку и доставили ее в Оренбургскую область. Крое того, они помогали исполнителю теракта Яковлеву в Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областях.
«
"Террористический акт был предотвращен, поскольку причастные к преступлению лица задержаны сотрудниками ФСБ и МВД России", - подчеркнули в СК.
* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
** Признан иноагентом в России
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы
16 декабря 2025, 22:26