12:02 28.05.2026 (обновлено: 13:04 28.05.2026)
В бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода взыскали 328 млн рублей

Суд взыскал с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Штокмана 328 млн рублей

Илья Штокман
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании денег и имущества на сумму 328 миллионов рублей с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и аффилированных лиц.
  • Прокуратура утверждала, что Штокман принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц и использовал властные полномочия в личных целях.
  • В доход Российской Федерации обращены денежные средства, восемь земельных участков, здание и помещение общей стоимостью свыше 54 миллионов рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Нижегородский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Нижегородской области о взыскании денег и имущества на сумму 328 миллионов рублей с обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, а также с аффилированных лиц, сообщили РИА Новости в суде.
Прокуратура региона в апреле подала иск, в котором утверждалось, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, вопреки требованиям закона принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц. Установлено, что благодаря использованию властных полномочий аффилированное ему юридическое лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности и ежегодно получало многомиллионную прибыль, а родственники бывшего чиновника приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.
"Двадцать седьмого мая Нижегородский районным судом исковые требования прокурора Нижегородской области к Штокману Илье Олеговичу, нескольким его родственникам и компаниям-ответчикам об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации удовлетворены. Взыскано солидарно с ответчиков в доход РФ денежные средства в размере 264,7 миллиона рублей", - сообщила собеседница агентства.
Также, по ее словам, в доход Российской Федерации обращены восемь земельных участков общей стоимостью свыше 14 миллионов рублей, здание стоимостью 39,9 миллиона рублей и помещение стоимостью 9,5 миллиона рублей.
По данным следствия, Штокман, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в 55 миллионов рублей за помощь руководству строительной организации в заключении контрактов в рамках программы расселения аварийного фонда, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением, указывало следствие.
Выявленные факты, подчеркивает пресс-служба ведомства, послужили основанием для направления прокуратурой области в Нижегородский районный суд искового заявления о взыскании с бывшего чиновника и аффилированных лиц активов на сумму 328 миллионов рублей.
Штокман был арестован в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года, а в дальнейшем отправлен в СИЗО в Москве.
