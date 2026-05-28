В бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода взыскали 328 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Нижегородский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Нижегородской области о взыскании денег и имущества на сумму 328 миллионов рублей с обвиняемого во взяточничестве бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, а также с аффилированных лиц, сообщили РИА Новости в суде.

Прокуратура региона в апреле подала иск, в котором утверждалось, что с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман, занимая должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода , вопреки требованиям закона принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц. Установлено, что благодаря использованию властных полномочий аффилированное ему юридическое лицо значительно улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности и ежегодно получало многомиллионную прибыль, а родственники бывшего чиновника приобрели 10 объектов недвижимости, стоимость которых составила свыше 60 миллионов рублей.

"Двадцать седьмого мая Нижегородский районным судом исковые требования прокурора Нижегородской области к Штокману Илье Олеговичу, нескольким его родственникам и компаниям-ответчикам об обращении имущества и денежных средств в доход Российской Федерации удовлетворены. Взыскано солидарно с ответчиков в доход РФ денежные средства в размере 264,7 миллиона рублей", - сообщила собеседница агентства.

Также, по ее словам, в доход Российской Федерации обращены восемь земельных участков общей стоимостью свыше 14 миллионов рублей, здание стоимостью 39,9 миллиона рублей и помещение стоимостью 9,5 миллиона рублей.

По данным следствия, Штокман, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в 55 миллионов рублей за помощь руководству строительной организации в заключении контрактов в рамках программы расселения аварийного фонда, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением, указывало следствие.

Выявленные факты, подчеркивает пресс-служба ведомства, послужили основанием для направления прокуратурой области в Нижегородский районный суд искового заявления о взыскании с бывшего чиновника и аффилированных лиц активов на сумму 328 миллионов рублей.